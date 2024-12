Thorsten & Nico Legat: Zoff oder Versöhnung? So heftig ging es nach "Promi-Büßen" weiter

So eine heftige Runde der Schande gab es beim "großen Promi-Büßen" selten! Thorsten Legat (56) muss sich in der aktuellen Folge den Fehltritten seiner Vergangenheit stellen. So kommt raus, dass der Ex-Kicker reihenweise frauenfeindliche Sprüche rausgehauen, seinen Sohn Nico (26) schlecht behandelt und ihn in Krisenzeiten einfach wie eine heiße Kartoffel fallen lassen hat. "Ich lebe seit Jahren nur unter Druck. Ich werde nur getriezt. Ich muss wie eine Marionette sein", wirft ihm Nico u.a. vor.