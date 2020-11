Nico Santos: Trennungs-Drama bei "The Voice of Germany"

Die Liebesgeschichte könnte eigentlich nicht schöner sein. Die Kandidaten Hannah Wilhelm und Nico Traut lernten sich bei "The Voice of Germany" kennen und verliebten sich ineinander.

Die beiden gingen was essen und durch Zufall landete ihr Sushi auf einem Teller. Der Beginn einer großen Liebe. "Ich bin nicht unbedingt ein Mann der großen Worte. Deswegen hat mir die Musik geholfen, Hannah zu zeigen, dass ich sie mag. Es ist mega schön, das als Leidenschaft zu teilen. Und wir werden auch in Zukunft viel Musik zusammen machen", so Nico schüchtern.

Doch nun das große Drama! Nico und Hannah wurden getrennt!