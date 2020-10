Yvonne Catterfeld: So lebt die Sängerin mit Mann und Kind privat

Bereits 13 Jahre sind Yvonne Catterfeld und ihr Freund Oliver Wnuk glücklich liiert. Im schnelllebigen Showbusiness eine wahre Kunst. Für die Sängerin Grund genug zu feiern! Pünktlich zu ihrem 13. Kennlerntag am Anfang Oktober 2020 gewährt sie ihren Fans einmalig einen Blick in ihr privates Familienalbum. Auf Instagram überrascht Yvonne Catterfeld den Mann an ihrer Seite mit einer selbstgebastelten Collage voller Pärchen-Fotos. Einzig von ihrem Sohn Charlie fehlt wiedermal jede Spur. Dabei sind wir alle doch so neugierig…