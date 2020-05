Nico Santos: Was läuft mit "Sing meinen Song"-Kollegin Lea?

Bei "Sing meinen Song" knistert es gewaltig! In der letzten Sendung hat Sängerin Lea Nico Santos mit ihrer Version von "Walk in your shoes" zum Weinen gebracht. Und auch abseits der Bühne verstehen sich die beiden auffällig gut. Die Fans wittern bereits ein neues Traumpaar. Doch was ist dran?

Das läuft wirklich zwischen Nico Santos und Lea

Lea nimmt jetzt allen Gerüchten den Wind aus den Segeln. "Wir sind nur gute Freunde. Also an alle Mädels da draußen: Keine Sorge", stellt sie im Interview mit klar. Trotzdem kommt sie aus dem Schwärmen über ihren Kollegen nicht raus. "Ich liebe Nicos Musik! Der haut so einen krassen Hit nach dem anderen raus."

Nico Santos wünscht sich Kinder

Nico hat sein Herz sowieso schon an eine andere Dame verschenkt. Mit ihr plant er bereits eine eigene Familie. "Ich muss gar nicht mehr so lange warten wie mein Papa", verriet er kürzlich in die "Die Nico-Santos-Story". Sein Vater Egon Wellenbrink, besser bekannt als "Melitta-Mann", bekam nämlich erst mit 48 Jahren sein erstes Kind.

