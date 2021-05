Nicolas Puschmann: Stress hinter den "Let's Dance"-Kulissen! Jetzt spricht RTL

Im Netz häufen sich zahlreiche Kommentare, dass das Voting vom Sender manipuliert wurde, damit beim nächsten Mal mehr Leute anrufen. Jetzt spricht RTL Klartext. "So traurig und überraschend es auch ist, so simpel ist es auch. Die vier Punkte aus dem Jury-Ranking in Kombination mit den Zuschauervotes haben für Nicolas und Vadim leider einfach nicht gereicht", erklärt ein Sprecher gegenüber "Express". "Auch nach erneuter Prüfung können wir versichern, dass während des gesamten Votingzeitraumes keinerlei Störungen oder Ausfälle vorlagen. Das gilt für alle Teilnahmewege in Deutschland, Österreich und der Schweiz."

Bittere Entscheidung bei "Let's Dance"! Welche Profitänzer dieses Jahr die Show verlassen mussten, erfahrt ihr im Video: