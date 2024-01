Nicole Eggert: Der "Baywatch"-Star hat Brustkrebs

Baywatch Darsteller

Was machen die sexy Rettungsschwimmer heute?

Keiner rettete so sexy Leben wie die Serien-Stars von „Baywatch“ in ihren roten Badeanzügen. Dank der Schauspieler Pamela Anderson, David Hasselhoff und Carmen Electra wurde es am sonnenreichen Strand von Malibu in den 90ern Jahren niemals langweilig. 20 Jahre nach dem Abschied von der Kultserie „Baywatch“ zeigen sich einige der Darsteller noch immer sexy wie eh und je - und sind darüber hinaus auch beruflich äußerst erfolgreich.