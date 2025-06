Niederländische Royals in Sorge! So geht es Prinzessin Amalia nach schwerem Unfall

Prinzessin Amalia (21) sorgt aktuell für große Sorgen im niederländischen Königshaus. Bei einem Reitunfall am Dienstag, dem 10. Juni, stürzte die junge Royal so schwer, dass sie sich den Oberarm brach. In einer offiziellen Mitteilung bestätigte der Hof, dass Amalia im Universitätsklinikum Utrecht operiert wurde – doch wie ernst ist ihre Lage wirklich?