Nierenstein-Leiden: Proben abgebrochen! Giovanni Zarella im Krankenhaus

Medienberichten zufolge soll sich der Italiener am Freitag in die Göttinger Uniklinik begeben haben. Der Sänger habe am Vortag so starke Schmerzen gehabt, dass er kaum noch stehen, geschweige denn auftreten konnte. Wie aus dem Umfeld der Show bekannt wurde, soll Giovanni schon länger unter Nierensteinen gelitten haben. Selbst Schmerzmittel hätten ihm bei den stundenlangen Proben nicht mehr geholfen. Was bedeutet das für seine Live-Show heute Abend?