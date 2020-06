Nikki Reed: Ist das ihr Ehe-Geheimnis?

Doch auch wenn Nikki und Ian derzeit noch auf Wolke 7 schweben und ein absolutes Traumpaar abgeben, so ist das natürlich keine Garantie dafür, dass ihre Ehe ewig hält man denke nur an vermeintliche Vorzeigepaare wie Gwyneth Paltrow und Chris Martin oder Patrick Dempsey und seine Frau Jillian Fink.

Umso besser also, dass Nikki ein ganz besonderes Geheimrezept für eine funktionierende Beziehung zu haben scheint sie macht sich einfach als Köchin unersetzlich. Im Interview mit "Into The Gloss" verriet die 26-Jährige nun: "Ich koche so gut wie jede Mahlzeit".

Und weil Ian offenbar ein echter Viel-Esser ist, kann das auch schon mal zu ungewöhnlichen Zeiten sein. "Ich bin total glücklich, ihm jederzeit einen Mitternachts-Snack zuzubereiten", beteuert Nikki, die selbst übrigens sehr viel weniger anspruchsvoll is(s)t: "Ich esse hauptsächlich pflanzenbasiert. Wenn man mir eine Avocado oder so gibt, auch spät in der Nacht, dann bin ich glücklich."

Na, wie heißt es eben so schön: Liebe geht durch den Magen...