Niklas Osterloh: Baby-News! Darum steigt er wirklich bei GZSZ aus

"Man kann jetzt schon mit ihr kommunizieren. Wenn man die Hände auf den Bauch legt, schmiegt sie sich an. Wenn wir so kuscheln, kommen mir die Tränen vor Glück", schwärmte der werdende Vater in einem Interview mit "Bunte". Im September soll es soweit sein - dann soll das Baby das Licht der Welt erblicken. "Man kann jetzt schon mit ihr kommunizieren. Wenn man die Hände auf den Bauch legt, schmiegt sie sich an. Wenn wir so kuscheln, kommen mir die Tränen vor Glück", verriet er weiter.

Bei GZSZ gab es bisher viele dramatische Momente. Mehr dazu hier im Video: