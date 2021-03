Niko Griesert & Michèle: Alles Fake - Ihr falsches Liebesspiel wurde entlarvt

Es ist die Nachricht schlechthin! Nach dem großen Bachelor-Finale machte nun die Meldung die Runde, das Niko seine Herzdame Mimi wieder abgeschossen haben soll und Ex-Kandidatin Michèle seine Liebe gestanden haben soll. Für die Fans des Rosenkavaliers ein absolutes "No Go". So sind sie der festen Überzeugung, dass es Michèle nicht Ernst mit ihm nehmen soll...