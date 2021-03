Niko Griesert & Michèle: Nachwuchs-Hammer! Sie wird Mama

Michèle hat damit nicht nur einen neuen Mann in ihrem Leben, sondern auch eine kleine "Stieftochter". Niko ist nämlich bereits stolzer Papa. "Ich bin wirklich jung Vater geworden. Ich war 20 Jahre alt, sie war 19," erzählte der Rosenkavalier in der ersten Sendung. "Das haut einem um! Ich war gerade im ersten Semester. Man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll, was auf einen zukommt. Aber im Endeffekt ist sie das Beste, was mir je passieren konnte."