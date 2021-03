Nach dem der Bachelor in einem dramatischen Halbfinale seine Favoritin Michèle nach Hause schickte, stehen zwei Frauen im Finale. Ausgerechnet die Freundinnen Mimi und Stephie liefern sich ein Kopf an Kopf Rennen um die letzte Rose. Trotzdem scheint längst klar, wer am Ende als Gewinnerin aus der Kuppelshow hervorgehen wird. Immerhin betitelte Bachelor Niko Finalistin Mimi nicht nur mehrfach als sein Zuhause, sondern säuselte ihr auch liebevoll "Ich liebe dich“ ins Ohr. So Mimi bekommt also die letzte Rose, Happy End? Von wegen, erst nach dem Finale wird es so richtig dramatisch.