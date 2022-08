Niko Griesert & Michèle de Roos: Trennung! Sie zieht bei ihm aus

Niko und Michèle wollen vorerst getrennte Wege gehen. "Wie einige von euch schon mitbekommen haben, sind wir in letzte Zeit öfters getrennt unterwegs gewesen", schreibt die 29-Jährige auf Instagram. "Ich habe mich dazu entschieden, in naher Zukunft eine neue Wohnung zu beziehen." Ganz in der Nähe, damit sie sich weiterhin beide um die gemeinsame Hündin Callia kümmern können. Gibt es denn wirklich keine Hoffnung mehr für das Traumpaar? "Wir wissen nicht, ob wir nochmal zueinander finden."

