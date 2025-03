Nikola Glumac: Der nächste Zoff! Die Situation mit Lotto-Chico eskaliert

Für Nikola Glumac (29) ist klar: Lotto Chico (44) gehört auf Platz 1 wenn es um peinliches Benehmen geht. Als er das Foto des 44-Jährigen an die Wand setzt, ist die Wut deutlich rauszuhören! "Das mach ich mit Stolz, weil der hat das verdient", so Nikola sauer. "Du bist seit Tag eins in meinen Augen respektlos gegenüber Frauen hier. [...] Dein Benehmen ist einfach unterste Schublade." Doch das lässt Chico nicht auf sich sitzen.

"Ich hab noch nie in meinem Leben so eine hohle Nuss wie dich gesehen", kontert der Lotto-Gewinner wütend. Die Männer schaukeln sich hoch und zoffen sich vor den Augen der anderen. Die fühlen sich sichtlich unwohl und schweigen. Am Ende wünscht Nikola seinem Rivalen nur eins: "Raus mit dir!" Doch dieser Wunsch geht leider nicht in Erfüllung.

