Promis unter Palmen 2025: Überraschender Exit in Folge 5 – Wer muss die Villa verlassen?

Das Kapitänsspiel "Hot Shots" stellt die Promis vor eine widerliche Herausforderung: Eine spezielle Version von "Ich packe meinen Koffer" verlangt den Kandidaten ab, eklige Drinks in der richtigen Reihenfolge zu nennen - und zu schlucken! Die Auswahl an kuriosen Shots, darunter Knoblauchöl, Kotzfrucht-Smoothie und Soja-Sauce, machte allen außer Chico zu schaffen, der erneut am Spiel nicht teilnahm und keinen Beitrag zum Jackpot leistete.

Das Spiel endete mit einem spannenden Stechen zwischen Christo Manazidis und Melody Haase. Am Ende schafft es Christo nun dreifacher Team-Kapitän zu sein, während Melody zur zweiten Team-Leaderin ernannt wurde. Sie durfte nach Christo wählen und sicherte sich Immunität in der Nominierung.