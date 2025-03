Nikola Glumac: Scheidung durch! Mega-Drama vor Gericht

Damit hätte Gloria Glumac (32) gestern wohl noch nicht gerechnet: Die Scheidung von ihrem Ex Nikola Glumac (29) ist durch! Nachdem der 29-Jährige zum ersten Scheidungstermin im Januar nicht erschienen war, rechnete Gloria damit, dass Nikola auch den zweiten Termin verpassen wird: "Ich will endlich meine Ruhe haben. Ich will endlich dieses Thema erledigt haben. Morgen könnte es endlich vorbei sein und jetzt ist er in Deutschland und kommt nicht zu dem Termin", hieß es auf Instagram.

Doch offenbar hat sich das Blatt noch gewendet: Gloria und Nikola sind offiziell geschieden.