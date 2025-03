Nikola Glumac & Ex Gloria: Schon wieder keine Scheidung! Die Situation spitzt sich zu

Unter Tränen macht sie ihrem Ärger bei ihren Fans Luft: "Ich habe mich so gefreut, dass ich morgen den Termin wahrnehmen kann, damit endlich dieses Thema durch ist. [...] Und wisst ihr, wer jetzt morgen wieder alleine da sein wird? [...] Man hat den Termin so gelegt, wie er es wollte. Es nervt so sehr". Gloria hatte gehofft, endlich mit dem Kapitel abschließen zu können: "Ich will endlich meine Ruhe haben. Ich will endlich dieses Thema erledigt haben. Morgen könnte es endlich vorbei sein und jetzt ist er in Deutschland und kommt nicht zu dem Termin."

Anschließend erklärt sie, dass sie heute alleine bei dem Gerichtstermin erscheinen wird: "Ich warte jetzt morgen einfach mal ab. Habe da jetzt auch schon verschiedene Sachen, die je nachdem, was dann Status quo morgen ist, in Kraft treten werden."