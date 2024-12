Nikola Glumac & Kim Virigina: Offiziell! Sie sind ein Paar

"Wir sind in der Kennenlernphase", erklärt Kim in dem Clip und gibt damit den Fans einen Einblick in den aktuellen Stand ihrer Beziehung. Nikola, der sich ebenfalls zu Wort meldet, fügt hinzu: "Wir kennen uns, glaube ich, schon seit drei Jahren." Doch wie es zu ihrem Liebesglück kam, bleibt vorerst ein Geheimnis. Die beiden verraten nur so viel: Bald wollen sie mehr über die Entstehung ihrer Romanze erzählen.

Doch woher rühren die Gerüchte überhaupt? Anfang Dezember sorgte ein Foto auf einer bekannten Videoplattform für Aufsehen: Darauf war Nikola zu sehen, wie er bei einem Spaziergang in Köln Hand in Hand mit einer Frau lief – und viele Fans vermuteten sofort, dass es sich um Kim handeln könnte. Der Verdacht schien sich zu bestätigen, da beide zusammen für das Reality-Format "Promis unter Palmen" vor der Kamera standen. Wann die neue Staffel ausgestrahlt wird, steht allerdings noch nicht fest.

