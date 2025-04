Nikola Glumac: Wieder aufgetaucht! "Muss erst runterkommen"

Nikola Glumac (29) ist wieder da! Nachdem er sich mit seiner Verlobten Kim Virginia Hartung (29) so heftig gestritten hat, dass sie in getrennten Hotelzimmern übernachtet haben, war der Reality-Star plötzlich unauffindbar!

Kim wollte ihn am nächsten Morgen überraschen, da sie gehofft hatte, dass sie sich nach der getrennten Nacht wieder versöhnen würden, doch als sie in seinem Hotelzimmer ankam, war Nikola nicht da. In einem Video auf Instagram nahm sie ihre Follower mit und rief sie sogar dazu auf, ihr dabei zu helfen, ihn zu finden. Jetzt gibt es das erste Lebenszeichen von Nikola!