Nikola trägt Kim Virginia im Gesicht: Liebestattoo nur 6 Tage nach Liebes-Outing

Trash-TV-Fans konnten kaum glauben, was sie sahen, als Kim Virginia ihr neuestes Reel veröffentlichte: Nur sechs Tage nachdem Nikola ihr in das Emirat Dubai gefolgt war, überraschte er mit der nächsten drastischen Aktion. Der 28-Jährige ließ sich Kims Namen tätowieren – und zwar nicht irgendwo, sondern direkt unter seinem Auge! Für jemanden wie Nikola, dessen Körper bereits mit zahlreichen Tattoos geschmückt ist, scheint ein neues Motiv zunächst nichts Außergewöhnliches zu sein. Doch die Wahl der Stelle sorgt für Aufsehen und heftige Reaktionen. Das frischverliebte Paar bezeichnet das Gesichtstattoo als ultimativen Liebesbeweis, doch die Reaktionen ihrer Follower fallen überwiegend kritisch aus. Viele können den Schritt nicht nachvollziehen. "So drüber sorry, kann's einfach nicht abkaufen", kommentiert eine Nutzerin und spricht damit vielen aus der Seele. Skepsis und Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Beziehung sind sowohl in ihrer Community, als auch darüber hinaus allgegenwärtig.