Nils Kurt Erik Einar Grönberg: Rapper wird mit 19 Jahren erschossen!

Der Musiker erlag seinen schweren Schussverletzungen. Die Polizei hat danach sofort die Ermittlungen aufgenommen. Festgenommen wurde bisher noch niemand. In Schweden hat man jedoch seit längerer Zeit mit Gang-Kriminalität in einigen Regionen zu kämpfen. Einár hatte sich in den vergangenen Jahren einen riesigen Namen gemacht und ist auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Mit dem Song "Katten i trakten" ("Die Katze in der Gegend" hatte er im Jahr 2019 seinen Durchbruch. Er wurde dann zum beliebtesten KÜnstler auf Spotify in dem Land und baute sich eine riesige Community auf.

