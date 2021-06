Nina Bott: Mager-Schock! Große Sorge um die Schauspielerin

Die Schauspielerin teilte bei Instagram einen Schnappschuss und zeigt sich beim spazieren. Zunächst ist das nichts Ungewöhnliches - der Fokus ihrer Fans liegt aber auf ihren Körper. Denn ihre Community meint: Nina Bott ist total dünn geworden! "Geht's dir gut? Bin gerade was erschrocken, ziemlich dünn", "Siehst müde und ausgelaugt aus. Hoffe, du erholst dich gut, "Bisschen arg dünn. Dein Strahlen fehlt total" oder "Ich finde, dass du leider nicht gut aussiehst", schreiben die User in den Kommentaren. Andere stehen aber auch hinter Nina Bott. "Meine Güte, jeder entscheidet selbst, was er aus seinem Körper macht", findet ein User. Bisher hat sich die Blondine noch nicht zu den Mager-Vorwürfen geäußert...

