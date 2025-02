Nina Bott: Schockierede Beichte! "Es ist etwas Grausames passiert"

Nina ist aktuell in einem Hotel in Köln untergebracht, da dort das Nachspiel vom Dschungelcamp gedreht wurde, dass diesen Sonntag (23. Februar) auf RTL ausgestrahlt wird. Doch die Geschehnisse während der Show waren es nicht, die Nina meinte, als sie sich mit schockierenden Worten bei ihren Fans meldet!

"Es ist in unserem wirklich ganz, ganz nahen Umfeld etwas Grausames passiert, wofür mir die Worte fehlen", beginnt Nina. Was genau vorgefallen ist, sagt sie nicht, gibt aber Entwarnung: "Meiner Familie gehts gut." Weitere Details gibt sie nicht preis. Was genau vorgefallen ist, ist demnach leider unklar.