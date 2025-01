Yeliz Koc: Freund attackiert Nina Bott – "Da könnte man IBES absetzen!"

Alle wollen Sendezeit – außer Nina Bott (47). So fasst Angela Finger-Erben die bisherige Dschungel-Performance der Schauspielerin zusammen: "Die könnte ein bisschen mehr von sich zeigen", meint die Moderatorin. Mit dieser Einschätzung steht sie nicht allein.

In einem zugeschalteten Gespräch schlägt auch Yeliz Kocs (31) Freund Jannik Kontalis (28) in dieselbe Kerbe: "Wenn wir zwölfmal Nina im Camp hätten, könnten wir die Sendung absetzen", urteilt der Reality-Star. Daraufhin bricht im Studio lautes Gelächter aus. "Das stimmt, so kann man es formulieren", prustet Olivia Jones (55). "Da hast du die Wahrheit gesprochen", grinst Finger-Erben.