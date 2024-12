Nina Bott: Soap-Queen, Vierfach-Mama – und bald Dschungelcamp-Kandidatin!

Bevor Nina Bott in der deutschen TV-Landschaft bekannt wurde, startete sie auf einem ganz anderen Terrain durch: Auf dem Surfbrett! 1995 wurde sie Hamburger Jugendmeisterin im Windsurfen, doch wenig später zog es sie vor die Kamera. Ihr Durchbruch kam 1997 mit ihrer Rolle als Cora Hinze bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Acht Jahre lang war sie eine der prägenden Figuren der Serie.

Auch nach ihrem Ausstieg blieb Nina der Soap-Welt treu. Ob bei "Alles was zählt" oder "Verbotene Liebe" – sie bewies immer wieder, dass sie als Schauspielerin vielseitig ist. Später zeigte sie ihre Talente in beliebten Serien wie "SOKO Stuttgart" oder "In aller Freundschaft".