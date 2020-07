Nina Bott: So leicht vereint sie drei Kinder und Karriere

Als dreifache Mutter macht Nina Bott eine tolle Figur. Für ihre Kinder stellte die Schauspielerin lange ihre eigene Karriere hinten an. Daran wird sich auch im nächsten Jahr wenig ändern, denn der nächste Spross steht schon in den Startlöchern. Doch trotz aller Mutterpflichten bleibt ihre Karriere nicht auf der Strecke. Was ist ihr Geheimnis?