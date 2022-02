Nina Dobrev: Das smarte Body-Geheimnis der "Vampire Diaries"-Schauspielerin

HOME-WORKOUT

"Früher habe ich schon vor den Dreharbeiten eine kurze HIIT-Session eingeplant. Aber in der Pandemie habe ich immer öfter den Snooze-Button gedrückt – und bin total eingeknickt", verrät Nina. Als ihr auffiel, dass sie ihren Sportplan bisher von Fitnessstudios abhängig gemacht hat, wollte sie etwas ändern: "Ich habe mir also ein Home-Gym eingerichtet." So kann sie trainieren, wann es ihr am besten passt. Ihr Favorit? Das Spinning-Rad: "Ich schwinge mich einfach drauf und lerne beim Trainieren meinen Text – das ist ein absolutes Must-have!"

FIT MIT FRIENDS

Durchhänger? Doch, die kennt auch Nina: "In den Workout-Groove komme ich eigentlich nur mit guter Musik", erzählt sie. Aber wenn die Beats sie nicht in Schwung bringen, hilft nur noch Teamwork mit Freundinnen: "Entweder gehen wir alle zusammen ins Gym oder unternehmen etwas gemeinsam. Mit meiner Freundin Ivy gehe ich zum Beispiel gerne surfen". Ganz klar: So ein Workout-Buddy sorgt beim Sport-Programm nicht nur für den zusätzlichen Fun-Faktor, er motiviert auch dazu, länger am Ball zu bleiben. Das weiß auch Nina: "Ich bekomme immer einen Selbstbewusstseins-Boost, wenn meine Freundinnen an mich glauben – auch beim Sport!"

FUTTERN ERLAUBT

Das Geheimnis hinter Ninas Traumbody ist nicht nur regelmäßiger Sport, sondern, na klar: auch die passende Ernährung. Ein leerer Magen gehört für Nina allerdings nicht zum Schlank-Programm – im Gegenteil: "Ich hasse es, hungrig zu sein. Wenn ich nichts esse, fühle ich mich einfach nicht gut – und sehe auch total schlecht aus." Deshalb plant sie vier bis fünf kleine Mahlzeiten am Tag ein. Aber bitte ausgewogen: Auf dem Teller darf Fettiges die Größe ihres Daumens nicht überschreiten, Proteine müssen in der Größe ihrer Handfläche vorhanden sein. Dafür gibt es Salat und Gemüse, so viel sie mag! "Ich habe schon viele Ernährungsstile in meinem Leben ausprobiert", erzählt Nina von ihren Vegan- und Low-Carb-Erfahrungen. Beim Clean Eating ist sie geblieben: "Es ist einfach total wichtig, was man isst", findet sie – und verzichtet deshalb weitgehend auf Fertiggerichte und zu viel Zucker. Mit Erfolg: "Seitdem habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben richtige Bauchmuskeln, auch wenn ich viel mehr Kalorien zu mir nehme als früher!" Macht doch Appetit aufs Nachmachen, oder?