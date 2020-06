Nina Kristin: Was ist nur mit ihren Augen passiert?

"Überlebt - aber ich werde eine Weile im Krankenhaus bleiben", schrieb sie dazu. Oder sie ließ schreiben - denn dem Foto zufolge dürfte Nina Kristin bis auf Weiteres außer Gefecht gesetzt sein.

Was genau ihr passiert ist oder welchen Eingriff sie vornehmen ließ, verriet sie allerdings nicht. Fest steht: Noch am Vortag postete sie einen Schnappschuss, auf dem sie putzmunter durch Santa Monica spazierte. Bleibt zu hoffen, dass Nina Kristin bald wieder so fit ist, dass sie ihren Fans Entwarnung geben kann...

Update 21:42 Uhr : Nina Kristin gibt Entwarnung! Es handelte sich um eine Augenlidstraffung, wie sie gegenüber Intouch Online auf Nachfrage gerade bestätigt hat.