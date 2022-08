Nino de Angelo: Das ist der wahre Grund für sein Karriere-Aus

"Ich schreibe derzeit an den Songs für mein neues und letztes Album", verkündete er in einem Interview. "Nach diesem Werk bin ich der Überzeugung, dass ich alles gesagt habe, was ich noch sagen wollte". Offene Worte, die beunruhigen! Oft genug zwang ihn das Leben in die Knie: Von Lymphdrüsenkrebs über Blutkrebs bin hin zu Bypässen und einer unheilbaren COPD-Erkrankung – Nino ließ wahrlich keinen Tiefschlag aus. Um Ärzte macht er seit Langem einen großen Bogen – therapiert sich derweil lieber selbst mit Zigaretten und Alkohol. "Wie viele Jahre mir jetzt noch bleiben, das weiß ich wirklich nicht. Das kann alles so schnell gehen", offenbarte er kürzlich. Wie traurig! Statt ins Rampenlicht, zieht es ihn jetzt nur noch zu seiner Verlobten Simone (48). Sein Motto: "Leben, aber jetzt vernünftig. Die Zeit möchte ich vernünftig genießen …"