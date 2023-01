Nino de Angelo: Heftiger Ausraster wegen Alkoholproblem!

Nino hat von diesen Vorwürfen nun genug und meldet sich mit einem Statement auf Instagram zu Wort: Versteckt in seinen Neujahrsgrüßen wettert er gegen die "'Pi**nelken", die "dumme Kommentare" unter sein Wodka-Video gepostet haben: "Ich bin weder Alkoholiker noch sonst irgendeine Scheiße, die ihr euch in eurer K**kbirne ausmalt. (...) Ich kümmere mich auch nicht, um den Scheiß den ihr macht. Denkt mal darüber nach, ihr Schwachköpfe, die ihr hier so eine K**ke postet unter meinen Beiträgen!" Weiter betont er, dass es niemanden etwas angehe, wenn er an Silvester "einen Wodka und einen Rotwein" trinkt.

"Könnt Ihr nicht alle vor Eurer eigenen Sch*iß-Haustür kehren? Eure dummen Kommentare gehen mir auf den Sack. Ihr kleinen P**snelken! Ich flippe aus, wenn ich so was lese! Lasst Menschen in Ruhe! Ihr könnt mich mal!", geht sein Ausraster weiter.