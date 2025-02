Nino de Angelo: "Ohne Simone würde ich nicht mehr leben."

Jahrelang taumelte er durchs Leben, immer am Rande des Abgrunds. Gefeiert als Schlagerstar, doch hinter den Kulissen zerbrochen: Alkohol, Drogen, Exzesse, Insolvenz – Nino war am Ende. "Ich war völlig kaputt. Mein Körper, meine Seele – nichts war mehr übrig", gesteht er. Millionen verdient, alles verloren, immer wieder aufgestanden – nur um noch tiefer zu fallen. "Es musste sich etwas ändern, sonst hätte ich das nicht überlebt." Und dann – wie durch ein Wunder – trat 2018 Simone Lux (49) in sein Leben.

"Es war wie ein Blitz", erinnert er sich an ihre erste Begegnung. "Mein Leben war eine einzige Katastrophe. Doch plötzlich war da jemand, der mir Halt gab." Mit Simone zog er ins Allgäu, weg vom Trubel, hinein in ein Leben voller Natur, Ruhe und Liebe. Nino schaut seine Verlobte an und lächelt. "Simone war meine Rettung", sagt er leise. Und ja, es stimmt. Sie gibt ihm Halt, Struktur – und vor allem Liebe. "Ich bekomme mein Taschengeld – um den Rest kümmert sie sich", lacht er. "Ich konnte noch nie mit Geld umgehen. Aber meine Frau ist Schwäbin!" Manchmal wünscht er sich, er hätte sie früher kennengelernt. Dann wäre ihm vieles erspart geblieben. Aber vielleicht sollte es so sein. Denn heute ist er glücklich.