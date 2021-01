No Angels: Comeback-Überraschung nach acht Jahren

Sie waren die erfolgreichste Girlgroup in Deutschland: Die No Angels. Vor 21 Jahren trafen die fünf Mädels Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling, Vanessa Petruo und Jessica Wahls in der Castinshow "Popstars" aufeinander und gewannen. Die No Angels waren geboren. Mir dem Hit "Daylight in your Eyes" schafften sie den großen Durchbruch. Der Beginn einer unglaublichen Karriere.

Nachdem 2003 Vanessa die Band verließ, machten die Mädels zu viert weiter. Doch nicht lange - noch im selben Jahr löste sich die Band auf. Bis sie 2007 wieder zusammenfand - zumindest als Quartett. Aber auch dieses Comeback hielt nicht lange...