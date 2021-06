Norbert Bebensee: Neue Details zu den Todesumständen

Am Dienstag wurde bekannt, dass Norbert Bebensee verstorben ist. "Er war Fußballprofi, Auswanderer, Ehemann, Vater und die starke Schulter, an die sich Birgit Bebensee stets anlehnen konnte. Am Montagnachmittag, 31. Mai, ist Norbert Bebensee im Alter von 67 Jahren verstorben. [...] 2008 hat die Familie auf Gran Canaria die Tapasbar Shorty‘s eröffnet. Goodbye Deutschland hat die drei über viele Jahre begleitet", hieß es auf der offiziellen Facebook-Seite von "Goodbye Deutschland".