Novum! Das gab es beim Sommerhaus noch nie
Die Jubiläumsstaffel von „Das Sommerhaus der Stars” feiert schon bald Premiere! Doch dieses Jahr gibt es einige Neuerungen …
Die zehnte Staffel von „Das Sommerhaus der Stars” steht in den Startlöchern.
© RTL / Stefan Gregorowius
Die Jubiläumsstaffel von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ geht schon bald los! Wieder einmal ziehen acht prominente Pärchen ins Sommerhaus, um gegeneinander um das Preisgeld und den Titel „DAS Promipaar” zu kämpfen.
Doch anlässlich der zehnten Staffel gibt es einige Neuerungen!
Das verändert sich beim „Sommerhaus der Stars”
Die zehnte Staffel bringt nicht nur acht frische Promipaare in das nordrhein-westfälische Bocholt-Barlo – auch einige Veränderungen stehen dieses Jahr an. So gibt es gleich zu Beginn eine doppelte Dosis Sommerhaus: Die Auftaktfolge ist am Dienstag, den 16. September, zur Primetime zu sehen, die zweite Ausgabe folgt direkt am Mittwoch, den 17. September.
Außerdem gibt es noch mehr zu gewinnen: Das Preisgeld für das Gewinnerpaar steigt von 50.000 auf 75.000 Euro. Das Ganze hat allerdings einen Haken: Wer einen Regelverstoß begeht, beispielsweise ein einziger Zug an einer Zigarette, kann die Gruppe Extra-Preisgeld von 25.000 kosten.
Abkühlen dürfen sich die Paare dieses Jahr auch nicht mehr: Der Pool wurde durch eine Laube ersetzt. Die soll von nun an als neuer Rückzugsort im „Sommerhaus” dienen und zum Tuscheln, Taktieren und Tratschen einladen.
„Das Sommerhaus der Stars”: Diese Paare sind dabei
Jochen Horst (63, Schauspieler) & Tina Horst (52)
Silva Gonzalez (46) & Stefanie Schanzleh (37)
Hanka Rackwitz (56, Reality-TV-Ikone) & Partner Pierre (54)
Ryan Wöhrl (23, Content Creator & Reality-Teilnehmer) & Lina (25, Influencerin)
Edda (24, Influencerin) & Michael (27)
Tommy Pedroni (30) & Paulina Ljubas (28)
Tara Tabitha (32, Model & Reality-Star) & Dennis Lodi (30, Reality-Star)
Marvin Kleinen (30) & Jennifer Degenhart (27)
Am Dienstag, 16. September 2025, startet um 20:15 Uhr die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ bei RTL, die zweite Folge läuft direkt am Mittwoch, ebenfalls zur Primetime.
Auf RTL+ beginnt das Sommerhaus sogar noch früher: Folge 1 ist dort bereits ab Dienstag, 9. September, abrufbar. Ab dann geht es im gewohnten Rhythmus weiter: Neue Folgen erscheinen immer dienstags ab 0:00 Uhr auf RTL+ und zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr bei RTL im Free-TV.
