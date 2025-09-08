Novum! Das gab es beim Sommerhaus noch nie

Die zehnte Staffel bringt nicht nur acht frische Promipaare in das nordrhein-westfälische Bocholt-Barlo – auch einige Veränderungen stehen dieses Jahr an. So gibt es gleich zu Beginn eine doppelte Dosis Sommerhaus: Die Auftaktfolge ist am Dienstag, den 16. September, zur Primetime zu sehen, die zweite Ausgabe folgt direkt am Mittwoch, den 17. September.