Oana Nechiti: Baby-Hammer!

Wie süüüß! Obwohl sich Oana Nechiti zu privaten Themen weitestgehend bedeckt hält, plaudert sie nun ganz unverblümt über das Thema Baby und lässt damit alle Fan-Herzen höher schlagen...

Let's Dance 2020: Betrugs-Skandal um die Kandidaten

Oana Nechiti ist stolze Mama

Vor sechs Jahren wurden und Erich Klann Eltern ihres süßen Sohnes und beweisen seitdem immer wieder aufs Neue, dass sie absolute Vorzeige-Ellis sind. Trotz ihrer Karrieren bei "Let's Dance" und "Deutschland sucht den Superstar" halten sie die perfekte Balance zwischen Familie und Beruf. Doch wie sieht es eigentlich mit einem zweiten Baby für die beiden aus? Wie Oana nun verrät, könnten sich ihre Fans schon bald auf weiteren Nachwuchs freuen.

Oana lässt Baby-Bombe platzen

In der -Doku "Absolut - Oana Nechiti" erklärt Oana nun, welchen Wunsch sie sich noch erfüllen möchte: "Eine einzige Sache gibt’s, mit der ich noch nicht ganz zufrieden bin in meinem Leben und das ist, dass wir nur ein Kind haben und noch keine zwei. Weil ich wünsche mir für mein Kind, das zu haben, was ich mit meiner Schwester habe, und ich hätte mir gewünscht, schneller noch ein zweites Kind zu haben für meinen Sohn. Das ist einfach so viel Wert." Wie süß! Erich ergänzt: "Also ich, jetzt spreche ich es an, wünsche mir ein zweites Kind, fertig. Das ist das, was ich mir wünsche und dass wir einfach mehr Zeit füreinander haben." Wann es wohl so weit sein wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

Huch, so kennen wir ja gar nicht: