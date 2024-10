Oana Nechiti: Entscheidung gegen "Let's Dance" - Das macht sie jetzt!

In der zweiten Staffel der Show "Die Verräter" steht Oana Nechiti vor einer ganz anderen Herausforderung: Täuschen und entlarven. Im Interview verriet sie, dass sie privat Wert auf Ehrlichkeit legt, aber in Spielen wie Poker durchaus gut darin sei, andere hinters Licht zu führen. Ob sie auch in der Show überzeugen kann, bleibt abzuwarten. "Ich kann das richtig gut, wenn es ein Spiel ist", erklärt Oana.