Oana Nechiti: Bittere Tränen! Jetzt bricht alles aus ihr heraus

Am Samstagabend ging es bei "DSDS" um die Wurst! Die Kandidaten sollten einen lauten und einen leisen Song performen, Paulina Wagner bekam den Titel "Leiser" von LEA zugeteilt. Eine ganz neue Erfahrung für die 22-Jährige! Schließlich sang sie sonst immer nur fröhlichen Schlager. Doch bei diesem Song musste sie ihre verletzliche Seite zeigen. Schon bei den Proben brachen bei Paulina alle Dämme. Und auch nach ihrem Auftritt im Halbfinale konnte sie ihre Gefühle nicht zurückhalten. "Das war wirklich ein ganz besonderer Moment, den ich so noch nicht hatte und mich so noch nicht getraut habe", gestand sie.

Oana Nechiti musste vor laufender Kamera weinen

Die Jury war völlig hin und weg. Bei flossen sogar die Tränen. "Mich hat das fertig gemacht. Es gibt Momente, die du einfach spürst in deinem Körper. Ich habe mit dir mitgeweint", urteilte sie. "Ich habe mich sehr gefreut für dich, dass du so einen Moment erlebt hast. Denn das gibt es sehr selten. Ich weiß, wie sich das anfühlt und ich habe dich gespürt."

Zur Belohnung gab's nicht nur die Bonus-CD von Oana, sondern auch von . Klar, dass es Paulina auf Anhieb ins große Finale schaffte. Ob sie am Ende sogar den Sieg mit nach Hause nimmt? Das erfahrt ihr nächsten Samstag um 20:15 Uhr bei ...

