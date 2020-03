Oana Nechiti: Sie bricht endlich ihr Schweigen über Xavier Naidoo!

sorgte in letzter Zeit für reichlich Schlagzeilen. Im Netzt tauchte ein Video auf, in dem er fremdenfeindliche und rassistische Texte sang. Sender zog sofort Konsequenzen - und schmiss ihn aus der "DSDS"-Jury. meldete sich bereits zu Wort. "Wir machen hier eine Unterhaltungssendung, und da geht es um Unterhaltung, nicht um Hass oder irgendwelche Hetze", erklärte er in der ersten Mottoshow. Doch was sagt eigentlich dazu?

DSDS: Details zur neuen Jury enthüllt!

Oana Nechiti veröffentlicht Statement auf Instagram

Auf bricht sie jetzt endlich ihr Schweigen. "Es ist traurig, dass wir diese Staffel ' ' nicht mit dem Jury-Team beenden können mit dem wir auch begonnen haben. Zu den Gründen würde ich gerne erst persönlich mit Xavier sprechen bevor ich mich öffentlich dazu äußere. Das war mir bisher noch nicht möglich", erklärt die Profitänzerin. Übrigens gab auch Kollege noch kein Statement zu Xaviers Rauswurf ab. Doch laut Dieter "steht die ganze Jury und das ganze Team hinter der Entscheidung von RTL."

