Oana Nechiti: "Erfolg nicht auf Kosten unserer Kinder!"

Oana Nechiti ist schon lange nicht mehr nur als Profitänzerin unterwegs. Auch bei "DSDS" saß die gebürtige Rumänin in der Jury. Nun stürzt sie sich in ein neues Projekt: Als Schauspielerin in der Kultserie "Rote Rosen". Ehemann Erich und ihre zwei Söhne sollen dabei auf gar keinen Fall zu kurz kommen. Wie sie den Spagat zwischen Karriere und Familie meistert, erzählt sie im Interview.