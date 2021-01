Oana Nechiti halb nackt: Erotische Liebeserklärung an ihren Erich Klann

Via "Instagram" wendet sich Oana Nechiti jetzt mit ein paar ganz besonderen Zeilen an ihre Fans. So teilt sie eine Reihe von Fotos, mit denen sie definitiv alle "hotness"-Rekorde schlägt! Die Tänzerin zeigt sich nämlich in einem sexy Kleid, welches durch den hohen Schlitz ihre Beine perfekt in Szene setzt! Doch damit nicht genug! Oana nutzt die Schnappschüsse ebenfalls dazu, um ihrem Erich eine zuckersüße Liebeserklärung zu machen. So kommentiert sie: "Ich habe mich aus einem bestimmten Grund in dich verliebt. Es gibt niemanden wie dich." Wow! Das so eine Nachricht von ihren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...