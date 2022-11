Oana Nechiti & Erich Klann: Nach dem überraschenden Aus! Jetzt sprechen sie Klartext

Immerhin machte das Paar Anfang des Jahres Schlagzeilen mit offener Kritik an der Show: In ihrem Podcast „Tanz oder gar nicht“ sagten Oana und Erich nach jeder „Let’s Dance“-Folge schonungslos ihre Meinung. „Es gab keine grundsätzliche Sache, die uns gestört hat, sondern immer mal wieder etwas“, erklärt Oana. Und betont: „Wir wollten damit nicht übel nachtreten, sondern konstruktiv kritisieren. Natürlich hätten wir auch einfach sagen können: Alles ist wundervoll. Aber dann hätten wir unsere Natürlichkeit verloren.“

Allerdings wisse sie aus Erfahrung, dass nicht immer alles so einfach ist, wie es von außen aussieht. „Ich durfte tatsächlich während der „Let’s Dance“-Tour einmal Motsi Mabuse vertreten. Und es war ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe“, räumt sie ein. „Man gibt da nicht nur die Fachmeinung zum Besten, man muss das Publikum auch damit unterhalten. Und es ist gar nicht mal so leicht, beides unter einen Hut zu bekommen.“ Ist sie bei diesem Einsatz womöglich auf den Geschmack gekommen. „Auf Dauer wäre das weniger was für mich“, wehrt sie ab. „Aber ich sage seit Jahren zu Erich: Eigentlich solltest du in der Jury sitzen!“ Und der scheint gar nicht abgeneigt, schon um Oberjuror Joachim Llambi mal gehörig die Meinung geigen zu können. „Ich glaube, die anderen Jury-Mitglieder haben Angst, irgendetwas gegen Herrn Llambi zu sagen. Ich würde mich da nicht zurückhalten“, verkündet er selbstbewusst. Und hält auch nicht damit hinterm Berg, was ihn an den alteingesessenen Juroren stört: „Ich sehe es aus der Sicht eines Tänzers, der über zehn Jahre sehr erfolgreich bei der Sendung dabei war. Deswegen weiß ich, wie es ist, mit den Kandidaten zu trainieren. Man geht durch so viele Dinge gemeinsam: Die Freunde, die Tränen, den Entwicklungsprozess – diese Dinge werden von der Jury meist nicht so gesehen, weil sie selbst diese Reise nicht gemacht haben. Man muss das meiner Meinung nach ganz anders beleuchten!“ Hört sich sehr danach an, als müsste Herr Llambi sich demnächst gut festhalten. Denn ohne dass er es merkt, wird da kräftig an seinem Stuhl gesägt …

