Joachim Llambi: Der große Knall nach dem Finale! Das Aus ist besiegelt

Schließlich scheint bei der ach so heilen "Let's Dance"-Familie der Haussegen ordentlich schief zu hängen. In ihrem Podcast "Tanz oder gar nicht" haben Oana Nechiti und Erich Klann mehrfach bitterböse mit Joachim Llambi abgerechnet. Nach seiner Drei-Punkte-Bewertung für Mike Singer gifteten sie zum Beispiel: "Gestern hätte ich mir gewünscht, dass Christina oder Mike mal das Mikro in die Hand nehmen und was zu dem Geschehen sagen, denn die 3 Punkte von gestern waren ein Unding." Erstaunliche Vorwürfe dafür, dass sich hinter den Kulissen doch angeblich alle so gut verstehen sollen...