Odalis Santos Mena: Fitness-Bloggerin stirbt während Beauty-OP

Wie sich nun herausstellte, war die Praxis nicht lizenziert. Dort wollte sie sich einer MiraDry-Behandlung unterziehen, welche das Schwitzen dauerhaft reduzieren sollte. Der Anästhesist war anscheinend nicht für die Verabreichung von Narkosemitteln ausgebildet, wie erste Hinweise ergeben. Die Polizei hat weitere Untersuchungen eingeleitet. Die Fans reagierten fassungslos. "Deine Taten im Leben hallen in der Ewigkeit nach. Ich werde dich für immer bei mir tragen. Es macht keinen Sinn, hier zu schreiben, was ich in meinem Herzen fühle. Ich liebe dich", schrieb beispielsweise ein User.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen - mehr dazu im Video: