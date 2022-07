Oksana Kolenitchenko: Große Sorge! Sie meldet sich aus der Klinik

Nun gibt Oksana ihren Fans ein ehrliches Update. "Zwischen all den schönen Bildern möchte ich Euch auch weiter mitnehmen, auf meinem Heilungsweg - auch wenn ich es nicht mehr so sehr hier thematisiere, heißt es nicht: dass alles wieder ok ist, aber ich möchte für mich & auch innerhalb meiner Community zeigen: dass man mit dem richtigen Mindset, Willen und Durchhaltevermögen zum Ziel kommen wird …", schreibt sie bei Instagram.

Sie unterzieht sich einer Plasmapherse. Dabei wird Blut entnommen, von Gift- und Schadstoffen gereinigt und zurückgepumpt. "Egal wie schwer und unmöglich es scheint habe ich in den letzten 2 Jahren eine Menge über meinen Körper & Gesundheit gelernt und möchte deswegen heute den nächsten Schritt meiner Genesung mit Euch teilen und nehme Euch deswegen in meiner Story mit zur Plasmapherese und hoffe, dass es einigen Menschen helfen wird - alleine sein Bewusstsein für seinen eigenen Körper zu festigen, mehr auf seine Intuition & Ernährung zu achten & damit vielleicht wieder ein gesunderes & glücklicheres Leben zu leben", schreibt sie weiter.

Oksana ist noch lange nicht am Ziel und kämpft immer noch mit ihrer Gesundheit. Aber sie gibt nicht auf!

