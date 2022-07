Oksana Kolenitchenko: Traurige Trennung kurz nach der zweiten Hochzeit

Goodbye Deutschland

So luxuriös lebt Oksana Kolenitchenko in Las Vegas

In Los Angeles führten die Nachtclub-Besitzer Oksana Kolenitchenko und ihr Mann Daniel drei Jahre lang ein Leben in Saus und Braus. 2020 geriet durch die Corona-Pandemie alles aus den Fugen! Nun kehren die „Goodbye Deutschland“-Stars ihrer Heimat endgültig den Rücken zu. So wird der Neuanfang in Las Vegas wirklich!