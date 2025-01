Olaf Scholz: Überraschende Ehe-Beichte nach 40 Jahren Liebe

Schon beim ersten Treffen wusste Olaf Scholz, dass Britta, die ebenfalls Politikerin ist, die Richtige für ihn sein wird. "Als Britta in meinem Leben auftauchte, wusste ich, dass das genau die Frau ist, die ich toll finde", gesteht er.

Auch heute schafft er sich bewusst Zeit für Zweisamkeit: "Wir reden, gehen aus – aber spontan ist das nicht möglich, weil ich immer noch ein paar Leuten Bescheid sagen muss." Gemeint sind natürlich seine Bodyguards. "Das muss ja beachtet werden."

Doch die studierte Professorin hat nicht nur sein Herz erobert, sondern den einst unsportlichen Olaf auch ganz schön auf Trab gebracht. "Ich hatte immer so eine Vier im Sportunterricht", erinnert er sich schmunzelnd. Doch mit Anfang 40 machte sie ihm klar: "Das geht so nicht weiter." Seitdem joggt er regelmäßig, fährt Langlaufski und rudert. "Sport spielt inzwischen eine Rolle in meinem Leben, die ich mir als 15-Jähriger nie hätte vorstellen können", sagt er stolz. All das verdankt er seiner Britta, die ihm wichtiger ist als alles andere. Denn: "Ämter kommen und gehen, aber die Liebe bleibt."

Olaf Scholz & seine Britta: Die ganze Wahrheit über das Kanzler-Paar gibt es im VIDEO.