Olaf Scholz: Rücktritt aus Liebe zu seiner Frau Britta?

In einer knappen Dreiviertelstunde ist Olaf Scholz zu Hause. So lange dauert es mit der Limousine vom Kanzleramt ins beschauliche Potsdam. Wenn Scholz wollte, könnte er jeden Abend pünktlich zur "Tagesschau" bei seiner Frau auf dem Sofa sitzen. Reden, lachen, ein Glas Wein trinken und Pläne fürs Wochenende schmieden. Wenn, ja wenn er nicht der Bundeskanzler wäre. Britta Ernst würde es sicher begrüßen, wenn sie mehr von ihrem Olaf hätte. Doch der Politiker-Alltag ist ein Knochenjob. Zwischen Auslandsreisen, Empfängen und Krisengesprächen haben romantische Gefühle nichts verloren.

Dabei bräuchte seine Britta momentan nichts dringender als seine starke Schulter zum Anlehnen. Und sein verschmitztes Grinsen, dass ihr ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Olaf ist doch der Einzige, der versteht, was sie so furchtbar traurig macht. Im Frühjahr gab die 62-Jährige ihr Amt als Bildungsministerin in Brandenburg auf. Intrigen machten ihr das Herz schwer. Die Partei stand nicht mehr hinter Britta Ernsts ehrgeizigen Plänen. Seitdem soll die Kanzlergattin einsam zu Hause sitzen. Ehrenämter füllen eine Powerfrau wie sie nicht aus. Ein Schicksal, dass sie mit vielen Politiker-Ehefrauen teilt. Eine Situation, die sicher auch ihren Mann bedrückt.

"Ich glaube, dass ich ein ganz anderer Mensch wäre, wenn ich nicht mit Britta Ernst verheiratet wäre", schwärmte er mal über die studierte Volkswirtin. Seine Frau sei es auch gewesen, die ihn sanft zum Abnehmen und zum Joggen gedrängt habe.

Ein Spitzname des Kanzlers ist "Scholzomat", weil er so kalt wirkt. Ein Irrtum. "Meine Frau bedeutet mir alles", verrät er. Olaf Scholz wird alles tun, damit sie wieder glücklich wird.