Oli P. verrät: Durch den Hirntumor seiner Frau änderte sich sein ganzes Leben

"Für uns ist es selbstverständlich und man muss immer zusammenhalten. Wir gehen durch alles gemeinsam durch. Das ist auch der Antrieb für alles", so der Künstler. "Da kann der Wirbelsturm der Welt noch so wüten."

Um Paulines Genesung voranzutreiben, ist das Paar sogar umgezogen. "Wir haben überlegt, wie es weitergeht, wenn ich Auftritte habe. Ich wollte meine Frau nicht allein lassen und unsere Familien wohnen beide in Berlin. So sind wir in die Nachbarschaft ihrer Eltern gezogen. In ein Haus mit Garten – in dem Pauline den Bienen und den Blumen jetzt ein gutes Leben bereitet", erzählt der Sänger.

Inzwischen geht es der 37-Jährigen zum Glück wieder etwas besser. "Die Kurve geht stetig nach oben", freut sich Oli P. Im Sommer dieses Jahres besuchte das Ehepaar sogar erstmals wieder gemeinsam eine Veranstaltung. "Hätte man uns das im Februar gesagt, wir hätten es nicht geglaubt", so der 45-Jährige. "Sie hat das Gefühl, dass gerade alles möglich ist, und darüber freue ich mich total."

Seine Gefühle über diese anstrengende Zeit hat Oli in seinem neuen Song "Hey Freiheit" verarbeitet. "Ich hatte gehofft, dass Pauline und ich irgendwann wieder normale Dinge tun können. So sind wir auf das Freiheitsgefühl gekommen. Für uns bedeutet Freiheit, einfach mal wegfahren zu können und zu tanzen. Und das machen wir jetzt wieder."