Als vor vier Jahren meine Mutter viel zu früh starb, hätte ich zu Hause bleiben und monatelang nur jammern können: Warum, lieber Gott, bist du so ungerecht? Aber was hätte das gebracht? Auf eine solche Frage wirst du niemals eine Antwort erhalten. Das Schicksal würfelt blind. Mal ist das Leben wunderbar, manchmal unglaublich grausam und tragisch. Aber was wir beeinflussen können, ist der Umgang mit solchen Schicksalsschlägen. Ich versuche, mich stets auf das Positive zu fokussieren und zu schauen, was auf dem Haben-Konto ist.